HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü! Dehşet anları kamerada

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medya fenomeni olan ve bazı dizilerde oyunculuk yapan Bahadır Ünlü yine darp olayına karıştı. Daha önce müşterisini darbetmesiyle gündeme gelen Ünlü bu kez de çalışanını dövdü. Çalışanına beyzbol sopasıyla saldıran Ünlü, şahsı feci şekilde darbetti. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan Ünlü gözaltına alındı. İşte detaylar...

Olayın adresi İstanbul Beyoğlu oldu. Sosyal medya fenomeni olan ve bazı dizilerde oyunculuk yapan Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü! Dehşet anları kamerada 1

ACIMADAN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Ünlü, şahsa art arda darbeler vururken, orada bulunan bir bebeğin ise ağladığı duyuldu. Sopa darbeleri ve yumruklarla yetinmeyen Ünlü, çalışanını bir de havaya kaldırıp yere çarptı.

Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü! Dehşet anları kamerada 2

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise kayıt altına alındı. Ünlü'nün çalışanını acımadan darbetmesi ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Öte yandan bu Ünlü'nün ilk vukuatı da değil.

DAHA ÖNCE DE EŞİYLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLEN MÜŞTERİSİNİ DARBETMİŞTİ

Ünlü 2022 yılında da çalıştırdığı restoranda yine darp olayına karışmıştı. Ünlü, restoran eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı’da sis etkili olduSındırgı’da sis etkili oldu
Yeni karar verildi, merakla bekleniyorYeni karar verildi, merakla bekleniyor

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Oyuncu fenomen darp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.