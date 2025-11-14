Sosyal medya fenomeni ve oyuncu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü! Dehşet anları kamerada

Olayın adresi İstanbul Beyoğlu oldu. Sosyal medya fenomeni olan ve bazı dizilerde oyunculuk yapan Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti.

ACIMADAN FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Ünlü, şahsa art arda darbeler vururken, orada bulunan bir bebeğin ise ağladığı duyuldu. Sopa darbeleri ve yumruklarla yetinmeyen Ünlü, çalışanını bir de havaya kaldırıp yere çarptı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise kayıt altına alındı. Ünlü'nün çalışanını acımadan darbetmesi ise kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Öte yandan bu Ünlü'nün ilk vukuatı da değil.

DAHA ÖNCE DE EŞİYLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLEN MÜŞTERİSİNİ DARBETMİŞTİ

Ünlü 2022 yılında da çalıştırdığı restoranda yine darp olayına karışmıştı. Ünlü, restoran eşiyle tartışıp küfür ve hakaret ettiği öne sürülen müşterisine bıçakla saldırmıştı. Olayın ardından müşteri şikayetçi olmadı ancak Ünlü, işletmenin güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşması üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Ünlü, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.