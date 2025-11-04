HABER

Singapur’da dolandırıcılara kırbaç cezası! Mecliste kabul edildi

Singapur’da son 5 yılda yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki dolandırıcılığın ardından bu suça karışanlara kırbaç cezasını öngören yasa Mecliste kabul edildi. Dolandırıcılara, suçun derecesine göre en az 6, en fazla 24 kırbaç cezası verilecek.

The Straits Times gazetesinin haberine göre, Mecliste kabul edilen yeni ceza yasası kapsamında, dolandırıcılık suçlarına karışanlara para ve hapis cezalarının yanı sıra kırbaç cezası da uygulanacak.

DOLANDIRICILIK EN YAYGIN SUÇ

Kıdemli Devlet Bakanı Sim Ann, Mecliste yaptığı konuşmada, dolandırıcılığın Singapur'da en yaygın suç türü olduğunu belirterek, bunun tüm suçların yüzde 60'ını oluşturduğuna dikkati çekti.

Bakan Ann, 2020-2025 döneminde yaklaşık 190 bin dolandırıcılık vakası bildirildiğini, kaybın ise yaklaşık 3,7 milyar dolar olduğunu aktardı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Singapur
