Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki çocuk toprağa verildi

İstanbul Kartal’da bir lisede arkadaşının attığı yumrukla hayatını kaybeden 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar Bilecik’te toprağa verildi.

Olay, 20 Kasım Perşembe günü Kartal’da bulunan bir lisede meydana geldi. Aynı sınıfta eğitim gören İsmail Mert Küçükbaşar (16) ve H.H.A. (16) arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İsmail Mert Küçükbaşar’a yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi. İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı öğrenci ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Mert Küçükbaşar dün gece hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİLECİK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden 16 yaşındaki İsmail Mert Küçükbaşar, bugün öğle namazına müteakip Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Merkez Çarşı Camisinde kılınan cenaze namazın ardından Reşadiye mahalle mezarlığına defnedildi.

Ressam yazar Semra ve Cengiz Küçükbaşar çiftinin evlendik 10 yıl sonra tedavi sonucu dünyaya gelen İsmail Mert evin tek oğluydu.

"KEŞKE BİLECİK’E BERABER GELSEYDİK AMA BU SEBEPTEN DEĞİL"

İsmail Mert Küçükbaşar’ın okuldan arkadaşı Egehan Yıldırım, Mert’in ölüm haberi alınca çok üzüldüklerini anlatarak, "Olay sonrası direkt ambulans geldi okulumuza. Mert çok saygılı çok iyi biriydi. Keşke Bilecik’e beraber gelseydik ama bu sebepten değil. Ben Mert’in 12 yıllık ana okuldan bu yana arkadaşıydım. Allah rahmet eylesin" dedi.

Öte yandan, İsmail Mert Küçükbaşar’ın TEKNOFEST Robotik Sistemler dalında yarıştığı öğrenildi.

