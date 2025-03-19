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  4. Sınır kapısında 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Sınır kapısında 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

19.03.2025 22:54
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Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırda yapılan aramada 44 kilo 306 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sınır kapısında 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bulgaristan’a açılan Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine ülkeye giriş yapan bir tırda arama başlattı. Tır sürücüsünün davranışlarından şüphelenen ekipler üst araması yaptı.
Tırda dedektör köpek Jeff'in de kullanıldığı detaylı aramada sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabının içi olmak üzere 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapıköy Sınır Kapısı
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