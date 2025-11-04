HABER

Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hem kaçak tütün ürünlerine hem de uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonlarda önemli miktarda yasa dışı madde ele geçirdi.

Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ekim tarihinde Erfelek ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 51 bin dal içi boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe 1

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 28 Ekim tarihinde il merkezinde yapılan çalışmalarda 3 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında gerçekleştirilen aramalarda; 4,45 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 38,91 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap ve 2 adet ekstazi hap ele geçirildi.

Sinop emniyetinden kaçakçılık ve uyuşturucuya eş zamanlı darbe 2

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başında, vatandaşlarımızın yanındayız. Suç ve suçluyla mücadelemiz ‘Güvenli Sokaklar, Mutlu Şehir’ sloganı kapsamında azim ve kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. Kaynak: İHA

Sinop
