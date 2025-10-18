HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sinop-Samsun karayolunda feci kaza! Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsünün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop-Samsun karayolunda feci kaza! Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, 17 Ekim Cuma günü saat 23.30 sıralarında Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis otobüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

13 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Sinop-Samsun karayolunda feci kaza! Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var! 1

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sinop-Samsun karayolunda feci kaza! Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var! 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop-Samsun karayolunda feci kaza! Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: Çok sayıda yaralı var! 3

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden olduAŞTİ’de otobüs yangını paniğe neden oldu
Diploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı! Daha önce serbest kalmıştıDiploma çetesi lideri İstanbul’da yakalandı! Daha önce serbest kalmıştı

Anahtar Kelimeler:
Samsun Sinop kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Acı haberi MSB duyurdu: 1 er şehit oldu

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı gelişme! 8 kişinin testi pozitif çıktı

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.