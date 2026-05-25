Sinop’ta gıda güvenliği için ekipler sahada

İl merkezi ile ilçelerde yürütülen denetimlerde başta fırın, pastane, unlu mamuller üretim yerleri, kasaplar ve marketler olmak üzere çok sayıda gıda işletmesi kontrol edildi. Gıda kontrol ekipleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk durumları titizlikle denetlendi. Yetkililer, özellikle bayram dönemlerinde tüketimi artan ürünlere yönelik kontrollerin aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili birimlere bildirmelerinin denetim süreçlerine katkı sağlayacağı kaydedildi.

