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Sinop'ta halkalanan yavru leylek yumurtadan çıktığı ovaya iki yıl aradan sonra döndü

Sinop'ta leylek popülasyonunun izlenmesine yönelik proje kapsamında iki yıl önce halkalanan yavru leylek, göç yolcuğunu tamamlayarak yumurtadan çıktığı ovaya dönüş yaptı.

Sinop'ta halkalanan yavru leylek yumurtadan çıktığı ovaya iki yıl aradan sonra döndü

Sinop Üniversitesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla yürütülen "Saraydüzü Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi", dördüncü yılında devam ediyor.

İlk olarak 2022 yılında başlayan projeyle bir yandan bölgedeki leylek popülasyonu yakından takip edilirken, diğer yandan da leyleklerin güvenli ortamda yaşam sürebilmeleri için çalışma yapılıyor.

İLK KEZ HALKA TAKILAN BİR LEYLEK OVAYA DÖNDÜ

Projede görev alan Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Sönmez, AA muhabirine, dört yıldır uyguladıkları projeyi leyleklerin geleceği açından çok önemli gördüklerini söyledi.

Proje çerçevesinde bugüne kadar bölgede yüzlerce leylek yavrusu halkaladıklarını ifade eden Sönmez, bunlardan ilk kez birinin tekrar ovaya döndüğünü tespit ettiklerini dile getirdi.

Proje ekibi olarak bu gelişmeyi büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirten Sönmez, "2022 yılından bu yana 195 yavruya halka taktık. İlk defa halkaladığımız bir leylek yavrusu geri döndü. Dolayısıyla bu, büyük ve sevindirici bir haber bizim için. Bu, şu anlamda önemli; buradaki leylek popülasyonunun sağlıklı şekilde ürediğini, doğan yavruların sağlıklı şekilde göçü tamamladığını öğrenmiş oluyoruz. Bu da yaban hayatı için önemli veriler." ifadelerini kullandı.

Sönmez, dördüncü yılına giren proje çerçevesinde leyleklerin güvenli ortamda yaşam sürebilmelerine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ettiklerini anlatarak, "Saha çalışması sırasında gözlemlediğimiz yerlere 2022 yılından beri yapay platformlar takıyoruz. Böylelikle leylek yavruları daha güven içinde büyüyor. Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin desteğini burada çok gördük. Bize arazide çok destek oluyorlar." dedi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop leylek
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