Sinop'ta huzur uygulaması: Aranan 3 şahıs yakalandı

Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 26 noktada kapsamlı bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 unsur ve 102 personel katıldı. Uygulama kapsamında toplam bin 591 şahıs sorgulandı, 14 umuma açık yer denetlendi. Yapılan kontrollerde çeşitli suç kayıtları bulunan ve aranan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve esenliği sağlamak için suç ve suçlularla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.