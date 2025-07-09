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Sinop'ta iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti! Av tüfeğiyle ateş etti: 1 ölü

Sinop'un Durağan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Sinop'ta iki kişi arasındaki tartışma kanlı bitti! Av tüfeğiyle ateş etti: 1 ölü

Olay, Durağan ilçesine bağlı Akbel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Dal ile Ş.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ ETTİ

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ş.K., Dal'a av tüfeğiyle ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Dal, Durağan Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Dal, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Dal'ın cenazesinin yarın Akbel köyünde defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili Ş.K. gözaltına alınırken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

(İHA)

08 Temmuz 2025
08 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Sinop
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