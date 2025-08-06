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Sinop’ta kaçakçılığa darbe

Sinop’ta polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 20 litre etil alkol, 26 bin 200 adet makaron ve 25 adet bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop’ta kaçakçılığa darbe

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Temmuz - 5 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, halk sağlığını ve kamu güvenliğini tehdit eden ürünlere el konuldu. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık faaliyetlerine karşı kararlılıkla mücadelemiz sürecektir. Şehrimizin huzur ve güvenliği için görevimizin başındayız. ‘Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir’ sloganı kapsamında suç ve suçluyla mücadelemiz aralıksız devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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