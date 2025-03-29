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Sinop’ta kaza yapan araç alev aldı

29.03.2025 13:20
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Sinop'un Boyabat ilçesinde kaza yapan otomobilde yangın çıktı.

Sinop’ta kaza yapan araç alev aldı

Kaza, saat 09.15'te Boyabat Üzümlü köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 KC 610 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçarak yanmaya başladı. Yanmaya başlayan otomobilde bulunan Rabia Ö., Hamza Ö., Mesut Ö. ve Kezban Ö. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı. Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop kaza
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