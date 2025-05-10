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Sinop'ta korkutan kaza: Öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sinop'ta korkutan bir kaza meydana geldi. Öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştı. Kaza sonucu 18 kişi yaralandı.

Sinop'ta korkutan kaza: Öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

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Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18 KİŞİ YARALANDI

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Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

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Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu Üniversitesi otobüs
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