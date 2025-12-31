HABER

Sinop'ta 'kürekli' tuzlama çalışması

Sinop'ta belediye ekipleri kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı ardından 'kürekli' tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Sinop'ta 'kürekli' tuzlama çalışması

Sinop'ta bir süredir etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle ana arterlerde ve ara sokaklarda meydana gelen buzlanma, yaya ve araç trafiğini olumsuz etkiledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti.

Kar yağışının başladığı andan itibaren sahada olan ekipler, dondurucu soğukla birlikte ulaşıma engel teşkil eden noktalarda kar mesaisi yürüttü. Özellikle kentin en yoğun yerleşim yerlerinden biri olan Ordu Mahallesi ile TOKİ Sokak bölgesinde buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, dolmuşların geçiş güzergahları ve dik rampalarda trafiğin akışını sağlamak amacıyla tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Tuzlamanın kürekle ve manuel yöntemle gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Sinop
