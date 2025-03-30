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Sinop'ta protokol bayramlaşması gerçekleşti

30.03.2025 15:31
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Sinop'ta, Ramazan Bayramı dolayısıyla Sinop Öğretmen evinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Sinop'ta protokol bayramlaşması gerçekleşti

Sinop protokolü, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Sinop Öğretmenevi'nde bir araya geldi. Sinop Valiliği koordinesinde düzenlenen programa katılım yoğun oldu. Bayramlaşma programına Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Vali Özarslan, "Ramazan bizlere sabrı, hoşgörüyü, dayanışmayı yaşatan mübarek bir aydır. Ramazan ayı aslında bir mekteptir, okuldur. Ramazan ayında bu okulda sürekli olarak tekraren iyilik, yardımlaşma, paylaşma ve sabrına dönük öğütlerde bulunun ve bu hasretlerin içselleştirilmesi için sürekli bir Rabbimizin onayladığı, Rabbimizin rızasını kazanmak için bu davranışlarda bulunmaya gayret ederiz. Bu önemli hasretlerimizi asıl olan yalnızca Ramazan ayında değil bir ömür boyu sürdürmemizde fayda var" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Vali Özarslan, davetlilerle bir süre sohbet etti. İkramların verildiği program, hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile son buldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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