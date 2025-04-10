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Sinop’ta şehit polisler için mevlit programı

Sinop’ta, Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Sinop’ta şehit polisler için mevlit programı

Sinop Alaaddin Camisi’nde düzenlenen mevlit programına, Sinop Valisi Mustafa Özarslan, İl Müftüsü Paşa Bektaş, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı. Programda, görevleri başında şehit düşen emniyet mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Program, İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından şehitler için yapılan duanın ardından sonra erdi. Programa katılanlara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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