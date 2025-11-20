Sinop’ta trafik polislerine yaka kamerası dağıtıldı

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törende konuşan Sinop İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, "ASELSAN tarafından geliştirilen, yüz tanıma sistemiyle entegre edilmiş ve uzaktan canlı bağlantı imkânı sunan yaka kameralarının kullanılması, trafik denetimlerinde şeffaflığı artırmak ve adli birimlere delil sağlamak adına önemli bir adım olmuştur. Toplumun huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan değerli meslektaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

VALİ ÖZARSLAN, TRAFİK POLİSLERİNE YAKA KAMERALARINI TESLİM ETTİ

Ardından konuşan Sinop Valisi Mustafa Özarslan ise teknolojinin güvenlik hizmetlerine sağladığı katkılara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığımız tarafından ülke genelinde toplam 20 bin adet yaka kamerası sahaya dağıtılmıştır. Sinop’umuza ise 116 adet yaka kamerası tahsis edilmiş ve tüm kameralar personelimize zimmetlenerek aktif kullanıma alınmıştır."

Konuşmaların ardından Vali Özarslan, trafik polislerine yaka kameralarını teslim etti.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır