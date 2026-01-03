HABER

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’nin en soğuk noktalarından Ardahan’ın Göle ilçesi, ölçülen -36 dereceyle dünyanın en soğuk yerleşim yerlerinden biri olan Yakutsk’u (-32°C) bile geride bıraktı. Öte yandan Erzincan’da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle kentin önemli doğal güzelliklerinden Girlevik Şelalesi buz tuttu, 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Türkiye’de etkili olan sert soğuk hava dalgası, dünya sıcaklık haritasında da adeta dengeleri değiştirdi. Bugün anlık olarak Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı -36 derece olarak ölçülürken, Sibirya’nın simge soğuk merkezi Yakutistan’ın Yakutsk kentinde ise sıcaklık -32 derece seviyesinde kaldı. Bu veriyle Göle, kısa süreli de olsa dünyanın en soğuk yerleşim bölgelerinden biri olmayı başardı.

Meteoroloji uzmanları ise bu tür karşılaştırmaların anlık ölçümlere dayandığını vurgulayarak, “Göle, iklim ortalaması açısından Yakutsk’tan daha soğuk bir yer değildir ancak mevcut atmosferik koşullar, kısa süreli ekstrem farklar yaratabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Hava Forum sosyal medya hesabından paylaşılan bilgi şu şekildeydi:

ERZİNCAN’DA DA GİRLEVİK ŞELALESİ BUZ TUTTU

Erzincan’da etkili olan dondurucu soğuklar, kentin önemli doğal güzelliklerinden Girlevik Şelalesi’ni adeta buzdan bir tabloya dönüştürdü. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, merkezden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan beldesindeki Girlevik Şelalesi tamamen buz tuttu.

Soğuk havanın etkisiyle şelaleden dökülen sular donarken, yer yer uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kayalıklar ve şelale çevresinde meydana gelen buz tabakaları, ziyaretçilere kartpostallık manzaralar sundu. Kış aylarında "beyaz gelinliğini" giyen Girlevik Şelalesi, bu yıl da soğuk havayla birlikte görsel bir şölen oluşturdu.

Bölgeyi gezmeye gelen vatandaşlar, ortaya çıkan eşsiz kış manzarasını hayranlıkla izledi. Bazı vatandaşlar ise Girlevik Şelalesi’nin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, kış aylarında oluşan buz sarkıtlarının şelaleye farklı bir atmosfer kattığını ifade etti.

Yetkililer, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Girlevik Şelalesi’nde oluşan buzlanma nedeniyle ziyaretçilerin özellikle kaygan zeminlere karşı tedbirli olmaları istendi.

Dört mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Girlevik Şelalesi, kış aylarında oluşan buz sarkıtlarıyla Erzincan’ın doğal güzellikleri arasında yine ön plana çıktı.

TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK YERLEŞİM YERLERİ BELLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne (MGM) bağlı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonlarından alınan verilere göre, gece saatlerinde Türkiye genelinde etkili olan dondurucu soğuklar birçok yerleşim yerinde rekor seviyelere ulaştı. Ölçümlerde, Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri Sivas’ın Altınyayla ilçesi oldu.

Verilere göre Sivas Altınyayla’da hava sıcaklığı eksi 25,2 dereceye kadar düştü. Altınyayla’yı, Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Ovit mevkisi eksi 24,9 derece ile takip etti. Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde eksi 24 derece ölçülürken, Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde sıcaklık eksi 23,8 derece olarak kaydedildi.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde termometreler eksi 23,6 dereceyi gösterirken, Ankara’nın Çamlıdere ilçesine bağlı Çamkoru mevkisi ile Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Samat köyünde sıcaklık eksi 23,2 dereceye kadar düştü. Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde eksi 22,7, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde ise eksi 22,6 derece ölçüldü.

Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu’da da soğuk hava etkisini sürdürdü. Ardahan’ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı eksi 22 derece olurken, Çorum’un Alaca ilçesi ile Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde eksi 21,7 derece kaydedildi. Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde eksi 21,4 derece ölçülürken, Erzurum Palandöken’de bulunan Doğu Anadolu Gözlemevi’nde sıcaklık eksi 20,6 dereceye düştü.

Listede Kayseri’nin Tomarza ilçesi eksi 20,4, Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi eksi 20,2, Konya’nın Karapınar ilçesi eksi 19,8 ve Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyü eksi 19,6 derece ile yer aldı.

Meteoroloji yetkilileri, soğuk havanın özellikle gece ve sabah saatlerinde etkisini artırdığını belirterek, don, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
