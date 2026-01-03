Kar yerine yağmur, soğuk yerine fırtına! İstanbul için saat verildi, 24 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’nin son tahminlerine göre hafta sonu yurt genelinde hava koşulları bölgelere göre farklılık gösterecek. Marmara ve Ege’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken, kuvvetli lodos nedeniyle yer yer fırtına ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İç ve Doğu Anadolu’da ise soğuk hava etkisini sürdürecek; gece saatlerinde buzlanma ve don riski devam ederken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla görülmesi bekleniyor. Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz’in yükseklerinde de karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor. İşte 3 Ocak 2026 hava durumuyla ilgili detaylar...

MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

Bugün günün ilk saatlerinden pazar gecesine kadar İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, kuvvetli lodos ve fırtına bekleniyor.

AKOM: RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE ÇIKACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

BİR UYARI DA İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN

İstanbul Valiliği de megakent için bir uyarı paylaştı. Uyarıda rüzgarın bugün ilk saatlerden Pazar günü gece saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar yükseleceği hatırlatılan açıklamada fırtınaya bağlı ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

HAFTA SONU BOYUNCA HAVA NASIL OLACAK?

Kar yağışı bazı bölgelerde yerini yağmura bırakacak. İstanbul ve İzmir'de yağmur bekleniyor. Donurucu soğuğun etkisindeki Ankara'da ise sıcaklık biraz yükselecek.

İstanbul'da bugün sabah saatlerinde aralıklarla yağış kendini gösterecek, Pazar ve Pazartesi yağışlar kesilecek. Başkentte 3 gün yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı Cumartesi 4, Pazar 7, Pazartesi ise 9 dereceye kadar yükselecek. İzmir'de ise önümüzdeki 3 gün sağanak yağış görülecek.

İzmir, Balıkesir ve Aydın'da kıyı kesimler için, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sel ve su baskını uyarısı var.

24 İL İÇİN SARI KODLU FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı kodlu fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz için vatandaşlardan fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ

Marmara'da beklenen lodos fırtınası nedeniyle İstanbul deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri iptal edildi.

3 OCAK İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Çanakkale çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgârın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, İzmir çevrelerinde sağanak yağışlı olması beklenen yağışların, İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Orta Karadeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -9°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu