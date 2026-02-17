Yüksekova-Ankara uçak seferine sis engeli

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı’ndan 17 Şubat 2026 tarihinde karşılıklı olarak icra edilmesi planlanan Yüksekova-Ankara seferleri, elverişsiz hava şartları dolayısıyla iptal edildi. Yetkililer, yoğun sisin bölgede etkisini sürdüreceğini bildirerek, yolcuların güncel uçuş durumları hakkında ilgili hava yolu şirketleriyle irtibata geçmeleri uyarısında bulundu.

"Ekiplerin kar mesaisi sürüyor"

Öte yandan, belediye ve karayolları ekipleri, sisle beraber etkili olan soğuk hava ve kar yağışına karşı çalışması sürüyor. Ekiplerin, ilçe merkezinde ve bağlantı yollarında ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini 7/24 esasına göre sürdürdüğü öğrenildi. Trafik ekipleri ise sürücüleri, buzlanma ve düşük görüş mesafesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.