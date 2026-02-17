Kırklareli'nde dere yatağında erkek cesedi bulundu

Lüleburgaz Deresi'nin Eski Sanayi Sitesi mevkisindeki tarihi taş köprü altında bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İncelemede, dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkarmak için halat sistemi kurdu. 1 saatlik çalışma ile ceset bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekipler tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlatıldı.

