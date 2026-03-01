Sinop'ta uyuşturucu operasyonu! 2 zanlı tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erfelek ilçesinde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 573 gram uyuşturucu madde, 2 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanım aparatı, 2 tabanca, bir tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır