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Sinop’un zirvelerine mevsimin ilk karı düştü

Sinop’ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde mevsimin ilk kar yağışı görüldü. Dranaz, Soğuksu ve Çangal Dağı’nda kar yağışı etkili olurken, kent merkezi ve sahil kesimlerinde sağanak yağış hayatı etkiledi.

Sinop’un zirvelerine mevsimin ilk karı düştü

Kasım ayının ilk günlerinde etkisini artıran soğuk hava, Sinop’un yüksek kesimlerinde kışın habercisi oldu. Özellikle Dranaz ve Soğuksu geçitleri ile Ayancık ilçesinde bulunan Çangal Dağı’nda etkili olan kar yağışı, doğayı beyaz örtüyle kapladı. Yüksek bölgelerde kış manzaraları ortaya çıkarken, sahil şeridinde ise yağışlı hava etkisini gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sinop merkez başta olmak üzere Türkeli, Ayancık, Erfelek ve Gerze ilçeleri için sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteorolojik değerlendirmelerde, bölgede kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram, yerel olarak ise 50 ila 75 kilogram arasında ulaşabileceği öngörülüyor.
Olası yağışların sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşların ve sürücülerin tedbirli olması gerektiğini hatırlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop kar
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