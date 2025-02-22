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  4. Sinop Valisi Mustafa Özarslan yapay zekaya sordu! 'Sinop sevgisi'ni sosyal medyadan paylaştı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan yapay zekaya sordu! 'Sinop sevgisi'ni sosyal medyadan paylaştı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2025 20:35
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Sinop’ta kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü. Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kar yağışı sonrasında Sinop sevgisiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Şehre şiir yazmak isteyen Özarslan, kelimelere dökemeyince yapay zekadan yardım istedi. İşte detaylar...

Sinop Valisi Mustafa Özarslan yapay zekaya sordu! 'Sinop sevgisi'ni sosyal medyadan paylaştı

Sinop’ta kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü. Kar yağınca kartpostallık görüntülerin oluşturduğu şehir için Vali Mustafa Özarslan şiir yazmak istedi. Sinop Valisi Özarslan şiiir yazmakta iyi olmadığını ve yapay zekadan Sinop'a olan sevgisi için şiir yazmasını istedi.

Sosyal medyadan yapay zekanın Sinop için yazdığı şiiri paylaşan Özarslan'a yorum ve beğeni yağdı.

İşte Vali Mustafa Özarslan'ın paylaşımı;

"Sevgili Hemşehrilerim

Bu güzel karlı havada #Sinop'a olan sevgim için şiir yazmak isterdim.
Maalesef şiir yazmakta iyi değilim....

Bu konuda imdadıma Hızır gibi Yapay Zeka yetişti.😊

Aslında #YapayZeka'nın kendisi de itiraf etti, şairlerde olduğu ilham veren bir ruhu yokmuş:)

Ama bence çok iyi iş çıkarmış...
Ne dersiniz?"

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Vali Sinop
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