Sinop’ta kar yağışı etkili oldu, kent merkezi beyaza büründü. Kar yağınca kartpostallık görüntülerin oluşturduğu şehir için Vali Mustafa Özarslan şiir yazmak istedi. Sinop Valisi Özarslan şiiir yazmakta iyi olmadığını ve yapay zekadan Sinop'a olan sevgisi için şiir yazmasını istedi.

Sosyal medyadan yapay zekanın Sinop için yazdığı şiiri paylaşan Özarslan'a yorum ve beğeni yağdı.

İşte Vali Mustafa Özarslan'ın paylaşımı;

"Sevgili Hemşehrilerim

Bu güzel karlı havada #Sinop'a olan sevgim için şiir yazmak isterdim.

Maalesef şiir yazmakta iyi değilim....

Bu konuda imdadıma Hızır gibi Yapay Zeka yetişti.😊

Aslında #YapayZeka'nın kendisi de itiraf etti, şairlerde olduğu ilham veren bir ruhu yokmuş:)

Ama bence çok iyi iş çıkarmış...

Ne dersiniz?"