Sinop’ta 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu ele geçirildi

Sinop’ta polis ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmalarda, 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında takip ve aramalar gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 8 parça halinde peçeteye emdirilmiş 3 bin 877 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır