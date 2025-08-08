HABER

Sinop’ta baraj ve göletlere 1,5 milyona yakın sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Sinop genelinde baraj ve göletlere toplam 1 milyon 468 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Sinop’ta baraj ve göletlere 1,5 milyona yakın sazan bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma çerçevesinde, Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim Tesisi’nden temin edilen yavru balıklar, il genelinde balıkçılık yönetimi uzmanlarınca belirlenen 13 ayrı noktaya salındı.
Balıklandırma çalışmaları kapsamında en büyük salım, 1 milyon yavru ile Sinop’un Boyabat ilçesindeki Boyabat Baraj Gölü’ne yapıldı. Ayrıca Erfelek Gençlik Merkezi’nin talebiyle, Erfelek Baraj Gölü’ne öğrencilerin katılımıyla 200 bin adet yavru sazan bırakıldı.
İlçelere göre dağılımda ise Boyabat Baraj Gölü 1 milyon, Saraydüzü Baraj Gölü 100 bin, Erfelek Baraj Gölü 200 bin, Dodurga Barajı 50 bin, Bektaş Göleti 25 bin, Boyalı Göleti 20 bin, Cemalettin Göleti 16 bin, Kurusaray Barajı 15 bin, Maruf Göleti 14 bin, İsaoğlu (Espiyeli) Göleti 10 bin, Eğlence Göleti 8 bin, Yukarıkaracaören Göleti 5 bin ve İkiz Göletler 5 bin adet. Toplamda 1 milyon 468 bin adet sazan balığı Sinop’un iç su kaynaklarında doğaya kazandırıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin doğal balık stoklarını olumsuz etkilediği belirtilerek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla bu tür projelerin önemine dikkat çekildi.
Öte yandan, doğal stokların korunmasına yönelik 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerin aralıksız sürdüğü ve yasa dışı avcılığa karşı caydırıcı tedbirlerin artırıldığı bildirildi.

