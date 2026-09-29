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Sinop'ta fırtınanın hızının 75 kilometreye ulaşması bekleniyor

Sinop'ta fırtınanın hızının 75 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Sinop'ta fırtınanın hızının 75 kilometreye ulaşması bekleniyor

Sinop'ta fırtınanın hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Doğu Karadeniz'in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.

Kentte fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Karadeniz Fırtına
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