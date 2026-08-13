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Sinop’ta kontrolden çıkan tır yan yattı: 3 yaralı

Sinop’ta un yüklü tırın virajda kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Kaza, Sinop-Erfelek kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde meydana geldi.

Sinop’ta kontrolden çıkan tır yan yattı: 3 yaralı

Sinop’ta un yüklü tırın virajda kontrolden çıkarak yan yatması sonucu meydana gelen kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Erfelek kara yolu Kılıçlı köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindek un yüklü tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ö.A. ile araçta bulunan O.B. ve R.E. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinop’ta kontrolden çıkan tır yan yattı: 3 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop
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