Sinop’ta motosiklet devrildi: 1 yaralı

Sinop’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Gelincik Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.M.K.’nin kullandığı motosiklet, Gelincik istikametinden Sakarya Caddesi yönüne hareket ettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
