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Sinop’ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı

Sinop’ta cadde üzerinde duran aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli yaralandı.Kaza, saat 11.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Hakimiyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sinop’ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı

Sinop’ta cadde üzerinde duran aracın aniden açılan kapısına çarpan motosikletli yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kefevi Mahallesi Hakimiyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duraklama yapan H.K. idaresindeki 57 EH 628 plakalı otomobilin sağ yolcu koltuğundaki H.K. kapıyı açtı. O sırada otomobilin sağından geçen E.A. yönetimindeki 57 ACS 249 plakalı motosiklet, aniden açılan kapıya çarparak devrildi.

Kazada yere düşerek hafif şekilde yaralanan motosikletlinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sinop’ta otomobil kapısına çarpan motosikletli yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Sinop
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