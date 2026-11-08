HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sinop’ta yoğun kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop’ta yoğun kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop Valiliği tarafından 8 Kasım saat 11.00 itibarıyla hazırlanan Kar Kısıtlılığı Tablosu’na göre, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı nedeniyle Erfelek’te 7, Ayancık’ta 5, Boyabat’ta 5 ve merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinden ise 44 yerleşim yeri etkilendi. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması ve elektrik kesintilerinin giderilmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

Sinop’ta yoğun kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı 1

Sinop’ta yoğun kar yağışı: 20 köy yolu ulaşıma kapandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erciş’te yağmurla yollar göle döndüErciş’te yağmurla yollar göle döndü
Zonguldak’ın yüksek kesimlerine kar yağdıZonguldak’ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Anahtar Kelimeler:
Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

ABD duyurdu! İhbar edene 20 milyon dolar

22 saat süren duruşmada 12 tahliye kararı

22 saat süren duruşmada 12 tahliye kararı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.