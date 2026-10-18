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Sinyalsiz şerit değiştirdi, kaza kaçınılmaz oldu! O anlar kamerada

Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobilden kaçan motosikletin, önündeki başka bir otomobile çarptığı anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Sinyalsiz şerit değiştirdi, kaza kaçınılmaz oldu! O anlar kamerada

Bursa'da sinyal vermeden şerit değiştiren otomobilden kaçan motosikletin, önündeki başka bir otomobile çarptığı anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, 16 Ekim’de Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki otomobilin sürücüsü, sinyal vermeden aniden şerit değiştirdi. Bu sırada arkadan gelen motosikletin sürücüsü, otomobile çarpmamak için ani manevra yaptı. Kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza anı, motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; akan trafikte ilerleyen otomobilin sinyal vermeden sol şeride geçmeye çalıştığı, motosiklet sürücüsünün ani manevra yaptığı ve bu sırada önündeki diğer otomobile çarptığı anlar yer aldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa motosiklet kazası
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