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SİPER Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Siper Ürün-1’in seri imalat kabul testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

SİPER Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı

Haluk Görgün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Yüksek irtifa hava savunma görevini üstlenen SİPER, başarıyla geçen testlerle birlikte envanterdeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

SİPER Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı 1

Bu gelişme; Türkiye’nin katmanlı hava savunma mimarisinde çok kritik bir eşik anlamına geliyor. Alçak, orta ve yüksek irtifa katmanlarında millî çözümlerle tesis edilen Çelik Kubbe, her geçen gün daha da güçleniyor.

SİPER Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı 2

"TÜRKİYE DAHA CAYDIRICI, GELECEK DAHA EMİN ELLERDE"

SİPER; menzili, hassasiyeti ve hedef çeşitliliğine karşı etkinliğiyle Gök Vatan’ın en stratejik güvenlik kalkanlarından biri konumuna yükseliyor. Hedefimiz, hiçbir tehdit karşısında boşluk bırakmayan, tamamen yerli ve millî bir hava savunma ağı kurmak. Bu yolda, mühendislerimizin emeği, kurumlarımızın iş birliği ve milletimizin desteğiyle kararlılıkla ilerliyoruz.

SİPER Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı 3

Türkiye’nin savunma gücüne güç katan SİPER’e emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gök Vatan artık daha güvenli. Türkiye daha caydırıcı. Gelecek daha emin ellerde" ifadelerini kullandı.

SİPER Ürün-1, seri imalat kabul testlerini başarıyla tamamladı 4

(DHA)

30 Temmuz 2025
30 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Haluk Görgün silah savunma sanayi
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