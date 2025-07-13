Sıra artık ona geldi! 11 PKK kampı: Sözde yöneticileri de orada kalıyordu

Türkiye tarihi bir haftayı geride bırakıyor. Cuma günü terör örgütü PKK silah bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise cumartesi günü yaptığı konuşmayla yeni dönemin sinyallerini verdi. Şimdi ise gözler sahada. PKK terör örgütü bundan sonra hangi adımları atacak? Gözler artık büyük kampların boşaltılmasına çevrildi.

ÖNCE KENDİLERİNİ FESHETTİLER

27 Şubat tarihinde İmralı Cezaevi'nden Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyan PKK ilk olarak geçtiğimiz günlerde Kandil'de toplanan PKK kendini fesih etti.

İmralı'dan görüntülü videoda, 'silahları bırakın' çağrısından sonra da KCK yaptığı toplantıyla silah bırakacak 30 kişilik bir grubu belirledi. Grubun liderliğini de KCK'nın Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat yaptı.

GÖZLER ARTIK KAMPLARDA

Süleymaniye'nin Surdaş nahiyesi yakınlarında yer alan Casene Mağarası'nda silah bırakmanın ilk aşaması start alırken, gözler Kuzey Irak'taki kamplara çevrildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 47 yıl önce kurulan ve Türkiye'ye saldırılarını Kuzey Irak'taki kamplarda planlayarak gerçekleştiren PKK'nın bölgede kontrol ettiği 11 önemli büyük kampı bulunuyor.

Kuzey Irak'taki yönetim tarafından güvenlik gerekçesiyle sivillerin girişinin yıllardır yasaklandığı bu kampların en önemlisi ve sınırımıza yakın olanı Zap Kampı. Hakkâri'nin Çukurca ilçesi karşısında yer alan ve gözle görülebilen Zap Kampı örgütün en önem verdiği alanlardan biri olduğu biliniyor.

KAMPLARIN TAMAMEN BOŞALTILMASI BEKLENİYOR

Türkiye'ye karşı sızma girişimlerinin olduğu Zap kampının yanı sıra, örgütün kontrol ettiği Sinat, Haftanin, Gara, Hakurk, Metina, Avaşin-Basyan ve Etruş kampları da terör örgüt mensupları tarafından kullanılıyor.

Hastane, elektrik üreten küçük baraj ile eğitim alanların yanı sıra cephanelerin gizlendiği mağaraların da yer aldığı bu kampların ne olacağına gözler çevrildi.

Sabah'ta yer alan habere göre 'Terörsüz Türkiye' sürecinde söz konusu bu kampların da silahsızlanma evresinin tamamlanmasının ardından tamamen boşaltılması bekleniyor.

KANDİL, SİNCAR, MAHMUR KAMPLARI…

Zap'ın yanı sıra PKK'nın en önemli 3 kampı daha Kuzey Irak'ta bulunuyor. Örgütün tepe yöneticilerinin de kaldığı İran-Irak sınırdaki Kandil kampı ile Suriye'ye açılan Sincar kampı ve Musul yakınlarında yer alan Mahmur Kampı.

Diğerlerine oranla daha güvenli olması nedeniyle PKK'lıların en yoğun olarak kaldığı bu üç kampın da süreç içerisinde kapatılması kontrolün yerel yönetime bırakılması bekleniyor.

Mahmur Kampı'nda sadece 15 bin kişinin kaldığı ve kontrolünün PKK tarafından yapıldığı biliniyor.