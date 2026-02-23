Sıradan bir etkinlik bekleyenler yanılıyor olabilir! İşte Apple'ın yeni stratejisi

Apple, teknoloji basınını 4 Mart'ta düzenleyeceği özel bir etkinliğe davet etti. Ancak bu etkinlik, şirketin standart etkinliklerinden biraz daha farklı bir şekilde gerçekleşebilir.

TEK BİR SUNUM OLMAYACAK

TechCrunch'ta yer alan habere göre; Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın her şeyi tek bir sunumda duyurmak yerine, "üç günlük bir duyuru serisi" planladığını bildiriyor. Bu duyuruların muhtemelen çevrimiçi olarak yapılacağı ve basına yaklaşan ürünleri yakında inceleme fırsatının sunulacağı New York, Londra ve Şanghay'daki üç etkinlikten oluşacak 4 Mart "deneyimi" ile zirveye ulaşacağı belirtiliyor.

Benzer şekilde, Daring Fireball'dan John Gruber da bu deneyimin "yüz yüze demoların yapılacağı uygulamalı bir şey" olabileceği tahmininde bulundu.

APPLE NELER DUYURACAK?

Bildirilenlere göre Apple, bu süre zarfında uygun fiyatlı bir MacBook da dahil olmak üzere en az 5 yeni ürün duyuracak. Raporlanan diğer olası ürünler arasında ise şunlar yer alıyor:

iPhone 17e

M4 çipli bir iPad Air

Yeni bir giriş seviyesi iPad

Donanımı yükseltilmiş bir MacBook Air

Yeni MacBook Pro modelleri

Gurman, tüm bu ürünlerin bu ilkbaharda piyasaya sürülmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak hangilerinin tam olarak ne zaman duyurulacağı konusunda kesin bir bilgi mevcut değil.