Sıradan bir etkinlik bekleyenler yanılıyor olabilir! İşte Apple'ın yeni stratejisi

Apple, teknoloji basınını 4 Mart'ta düzenleyeceği özel bir etkinliğe davet etti. Ancak bu etkinlik, şirketin standart etkinliklerinden biraz daha farklı bir şekilde gerçekleşebilir.
TechCrunch'ta yer alan habere göre; Bloomberg'den Mark Gurman, Apple'ın her şeyi tek bir sunumda duyurmak yerine, "üç günlük bir duyuru serisi" planladığını bildiriyor. Bu duyuruların muhtemelen çevrimiçi olarak yapılacağı ve basına yaklaşan ürünleri yakında inceleme fırsatının sunulacağı New York, Londra ve Şanghay'daki üç etkinlikten oluşacak 4 Mart "deneyimi" ile zirveye ulaşacağı belirtiliyor.
Benzer şekilde, Daring Fireball'dan John Gruber da bu deneyimin "yüz yüze demoların yapılacağı uygulamalı bir şey" olabileceği tahmininde bulundu.
Bildirilenlere göre Apple, bu süre zarfında uygun fiyatlı bir MacBook da dahil olmak üzere en az 5 yeni ürün duyuracak. Raporlanan diğer olası ürünler arasında ise şunlar yer alıyor:
Gurman, tüm bu ürünlerin bu ilkbaharda piyasaya sürülmesinin beklendiğini ifade etti. Ancak hangilerinin tam olarak ne zaman duyurulacağı konusunda kesin bir bilgi mevcut değil.
Okuyucu Yorumları 0 yorum