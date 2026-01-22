Siri "Chatbot" oluyor! iOS 27 ile gelecek "Campos" her şeyi değiştirecek...

Apple, Siri'yi Anthropic'in Claude'u, Google'ın Gemini'si ve OpenAI'ın ChatGPT'sine rakip olacak bir sohbet robotuna dönüştürmeyi planlıyor.

IOS 27 İLE SIRI SOHBET ROBOTU GELİYOR

MacRumors'un Bloomberg'in haberinden aktardığına göre; kod adı Campos olan Siri sohbet robotu, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'ye entegre edilerek Siri'nin mevcut sürümünün yerini alacak. ChatGPT gibi sohbet robotlarıyla aynı doğal dil konuşma işlevselliğine sahip olacak ve "Siri" uyandırma sözcüğü kullanılarak veya bir iPhone ya da iPad üzerindeki yan düğmeye basılı tutularak erişilebilecek.

Apple, Siri sohbet robotunu bağımsız bir uygulama olarak test ediyor ancak uygulama biçiminde sunulmayacak. Bunun yerine doğrudan Apple cihazlarının içine yerleştirecek.

BİRÇOK ŞEYİ YAPABİLECEK

Google Gemini tabanlı özel bir modelle güçlendirilmesi planlanan Apple'ın sohbet robotu web'de arama yapabilecek, resim gibi içerikler oluşturabilecek, kodlamaya yardımcı olabilecek, bilgileri özetleyebilecek ve yüklenen dosyaları analiz edebilecek. Görevleri tamamlamak için kişinin cihazındaki kişisel verileri kullanabilecek. Apple ayrıca Siri sohbet robotunun açık pencereleri ve ekran içeriğini görmesini, cihaz özelliklerini ve ayarlarını düzenlemesini sağlayacak bir özellik de tasarlıyor.

Siri; Fotoğraflar, Mail, Mesajlar, Müzik ve TV dahil olmak üzere tüm Apple uygulamalarına entegre olacak ve sorgulara ve isteklere yanıt vermek için uygulamalardaki içeriğe erişip analiz edebilecek. Sesli ve yazılı arayüz seçenekleri bulunacak.

HAFIZASI SINIRLANABİLİR: İŞTE NEDENİ

İddiaya göre Apple, Siri sohbet robotunun neleri, ne kadar hatırlayacağını konusunu değerlendiriyor. Claude ve ChatGPT, kişiselleştirme amacıyla geçmiş konuşmalardan kullanıcılar hakkında bilgi toplayabiliyor ancak Apple'ın gizlilik amacıyla Siri'nin hafızasını sınırlayabileceği belirtiliyor.

Siri sohbet robotu, Apple'ın iOS 26.4'te sunmayı planladığı daha kişiselleştirilmiş Siri sürümüne bir yükseltme olacak. iOS 26.4 ile Apple, Apple Intelligence özelliklerini uygulayarak Siri'yi daha yetenekli hale getirecek. Siri'nin çok daha güçlü sohbet robotu sürümü ise yılın ilerleyen zamanlarında, iOS 27 ve kardeş güncellemelerinde gelecek.

APPLE'IN HEDEFİ: WWDC 2027

Apple şu anda Siri sohbet robotunu Haziran ayındaki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtmayı ve ardından iOS 27 testlerine başlamayı planlıyor.

Siri sohbet robotu; Apple'ın diğer alanlarda hataları düzeltmeye ve performansı iyileştirmeye odaklanmasıyla birlikte iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'deki temel yeni özellik olacak.