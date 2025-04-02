Şirketinin 3 yıldır vergi ödemediği iddia edilmişti! Abdülkadir Özkan'dan açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri boykot çağrılarıyla devam etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tek tek firma sayıp boykot çağrısında bulunmuştu.
Son olarak ise Dolmabahçe A.Ş.’nin 3 yıldır vergi ödemediği öne sürülmüştü.
Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberindeki iddiasına göre konser etkinliklerinden milyarlar kazanan şirket 2021, 2022, 2023’te bir kuruş bile vergi ödemedi.
DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, X hesabından Dolmabahçe A.Ş.’nin 3 yıldır vergi ödemediği iddiasına yönelik açıklamada bulundu.
“3 yıldır vergi ödemiyor’ iddiasını ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Özkan açıklamasının tamamında ise şu ifadeleri kullandı:
"Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde şahsımı ve şirketimi hedef göstererek itibarsızlaştırmak için yeni bir iftira operasyonu başlatıldığını görüyorum. Gazetecilik etiği gereği beni aramış olsaydınız doğru bilgiye ulaşırdınız.
Şirketimin 2021-2024 tarihleri arasında ödediği 13,214,996 TL vergi maliyenin kayıtlarında mevcuttur.
“3 yıldır vergi ödemiyor’ yalanını ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Yargı sürecini avukatlarım yakinen takip ediyor.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Basın Açıklaması— Abdülkadir Özkan (@akadir137) April 2, 2025
Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde şahsımı ve şirketimi hedef göstererek itibarsızlaştırmak için yeni bir iftira operasyonu başlatıldığını görüyorum. Gazetecilik etiği gereği beni aramış olsaydınız doğru bilgiye ulaşırdınız.
Şirketimin 2021-2024…
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