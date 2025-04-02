Şirketinin 3 yıldır vergi ödemediği iddia edilmişti! Abdülkadir Özkan'dan açıklama geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protesto gösterileri boykot çağrılarıyla devam etmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise tek tek firma sayıp boykot çağrısında bulunmuştu.

ABDÜLKADİR ÖZKAN'IN ŞİRKETİ İÇİN '3 YILDIR VERGİ ÖDEMEDİ' İDDİASI

Son olarak ise Dolmabahçe A.Ş.’nin 3 yıldır vergi ödemediği öne sürülmüştü.

Nefes'ten Nisanur Yıldırım'ın haberindeki iddiasına göre konser etkinliklerinden milyarlar kazanan şirket 2021, 2022, 2023’te bir kuruş bile vergi ödemedi.

'VERGİ İDDİASI'NA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

DBL Entertainment’in sahibi Abdülkadir Özkan, X hesabından Dolmabahçe A.Ş.’nin 3 yıldır vergi ödemediği iddiasına yönelik açıklamada bulundu.

“3 yıldır vergi ödemiyor’ iddiasını ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Özkan açıklamasının tamamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde şahsımı ve şirketimi hedef göstererek itibarsızlaştırmak için yeni bir iftira operasyonu başlatıldığını görüyorum. Gazetecilik etiği gereği beni aramış olsaydınız doğru bilgiye ulaşırdınız.

Şirketimin 2021-2024 tarihleri arasında ödediği 13,214,996 TL vergi maliyenin kayıtlarında mevcuttur.

“3 yıldır vergi ödemiyor’ yalanını ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulundum. Yargı sürecini avukatlarım yakinen takip ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Basın Açıklaması



Bugün bazı gazete ve internet sitelerinde şahsımı ve şirketimi hedef göstererek itibarsızlaştırmak için yeni bir iftira operasyonu başlatıldığını görüyorum. Gazetecilik etiği gereği beni aramış olsaydınız doğru bilgiye ulaşırdınız.



Şirketimin 2021-2024… — Abdülkadir Özkan (@akadir137) April 2, 2025

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır