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Şırnak'ta 3 tırdan cephanelik çıktı: 19 tabanca ele geçirildi

Şırnak'ta jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurulan 3 tırda 19 tabanca, 24 boş şarjör ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Şırnak'ta 3 tırdan cephanelik çıktı: 19 tabanca ele geçirildi

Şırnak'ta uyuşturucu ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları 3 tırda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

3 TIRDA ADLİ ARAMA YAPILDI

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticaretiyle mücadele kapsamında cumartesi günü şüpheli olarak değerlendirilen 3 tırı durdurdu.

Araçlarda gerçekleştirilen adli aramalarda çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde bulundu.

19 TABANCA VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Tırlardaki aramalarda 19 tabanca ile 24 boş şarjör ele geçirildi. Ekipler ayrıca 584 gram skunk, 460 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin buldu.

Aramalarda uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 3 aparat da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda bulunan silah ve uyuşturucu maddelere el konulurken, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak uyuşturucu
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