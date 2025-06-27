Şırnak'ta acı haber: Su kliması ölümüne sebep oldu!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde su klimasına su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre, dün ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde su klimasına su doldururken elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki Fatma Öngün, ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, buradaki müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine sevk edilmişti.

Durumu ağır olan Öngün, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(İHA)