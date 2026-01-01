HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış

Şırnak merkez Arslanbaşar-Kaymakam çeşmesi güzergahında, Resul köprüsü mevkiinde bir vatandaşın aniden felç geçirmesi üzerine adeta seferberlik ilan edildi.

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış

112 Acil Çağrı Mekrezine ihbar edilmesi ile birlikte AFAD koordinesinde İl Özel İdaresi, sağlık ve jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen zamanla yarışan bir kurtarma operasyonu başlattı. Yer yer kar yüksekliğinin 1,5 metreye ulaştığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız ve büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Nefes kesen operasyonun ardından Siirt-Şırnak yolu şantiye civarında hastaya ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından felç geçiren vatandaş ambulansla Şırnak 112 acil servisine sevk edildi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre hastanın tüm vital bulgularının stabil olduğu öğrenilirken, ekiplerin koordineli ve kararlı mücadelesi muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış 1

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış 2

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış 3

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış 4

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış 5

Şırnak’ta hasta için zamanla yarış 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ne Elif'ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp!Ne Elif'ten ne de arabasından iz var: 5 gündür kayıp!
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması... 12 kişinin telefon şifreleri tüm foyayı ortaya çıkaracak!Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması... 12 kişinin telefon şifreleri tüm foyayı ortaya çıkaracak!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu! İşte sıralı tam liste...

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.