Şırnak’ta hasta için zamanla yarış

112 Acil Çağrı Mekrezine ihbar edilmesi ile birlikte AFAD koordinesinde İl Özel İdaresi, sağlık ve jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarına rağmen zamanla yarışan bir kurtarma operasyonu başlattı. Yer yer kar yüksekliğinin 1,5 metreye ulaştığı ve ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekipler, yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız ve büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürdü. Nefes kesen operasyonun ardından Siirt-Şırnak yolu şantiye civarında hastaya ulaşıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından felç geçiren vatandaş ambulansla Şırnak 112 acil servisine sevk edildi. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre hastanın tüm vital bulgularının stabil olduğu öğrenilirken, ekiplerin koordineli ve kararlı mücadelesi muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır