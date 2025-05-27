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Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz gün Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 3 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 27 yaşındaki Ceylan Aytaş'ın da kurtarılamadığı öğrenildi. Kaza sonucu Anne ve 3 kızı hayatını kaybetti.

Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Şırnak'ta hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada annesi Azime Aytaş (54) ile kız kardeşleri Nesrin (26) ve Sibel'i kaybeden Ceylan Aytaş (27) da kurtarılamadı.

Kaza, 24 Mayıs'ta Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. M.A.'nın kontrolünü kaybettiği 06 EB 4237 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, araçtaki Azime Aytaş ve kızları Nesrin ile Sibel'in öldüğünü belirledi.

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Yaralılar Ceylan Aytaş, L.A. (29) ve sürücü M.A., ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ceylan Aytaş, ileri tetkik ve tedavi için Diyarbakır'a sevk edildi.

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Hastanede tedavisi süren Ceylan Aytaş, bu sabah hayatını kaybetti.

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Aytaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından annesi ve kardeşlerinin yanına defnedilmek üzere Silopi ilçesine gönderildi.

(DHA)

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Şırnak
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