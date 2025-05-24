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Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta korkunç kaza: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı!

Kahreden kaza, sabah saatlerinde, Cizre-Şırnak kara yolunda meydana geldi. İlçenin İkizce köyü mevkisinde Mehmet Aytaş idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

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BİR AİLE YOK OLDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Mehmet Aytaş (61), Leyla Aytaş (29) ve Ceylan A. (27) yaralanırken, Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (64) ve Sibel Aytaş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenazeler ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şırnak
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