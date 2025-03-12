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Şırnak'ta kan donduran olay! Kadınlara hamilesiniz dedi, sonra ‘bebek öldü’ yalanıyla sahte kürtaj yaptı, DNA testleriyle bile oynadılar

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
12.03.2025 12:42
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde 'hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında hastalardan para alıp, sahte işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Kadın Doğum Uzmanı İ.B. (58) tutuklandı.

Şırnak'ta kan donduran olay! Kadınlara hamilesiniz dedi, sonra ‘bebek öldü’ yalanıyla sahte kürtaj yaptı, DNA testleriyle bile oynadılar

Silopi'te Kadın Doğum Uzmanı İ.B.'nin, çok sayıda kadından para alarak 'hamile tedavisi' adı altında sahte işlemler uyguladığı, bir süre sonra bu hastalara 'bebek anne karnında öldü' diyerek sahte kürtaj işlemleri yaptığı iddialarına yönelik soruşturma başlatıldı.

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ŞÜPHELİLERİN KÜRTAJ İŞLEMİNDEN SONRA HASTALARA VERDİĞİ FETÜSLER MAĞDURLARA AİT DEĞİLMİŞ

Harekete geçen Silopi Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 12 mağdurun ifadesini aldı. Ayrıca DNA eşleştirmesi ile şüphelilerin hastalara verdiği fetüslerin mağdurlara ait olmadığı tespit edildi.

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HAMİLELİK TESTLERİNİ ETKİLEYEN İLAÇLAR KULLANDI

İ.B.'nin ayrıca kadınlara çeşitli ilaçlar verdiği, bu ilaçların hamilelik testini etkilediği bilirkişi raporunda yer aldı.

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3 İLDE OPERASYON, DOKTOR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Şırnak, Aydın ve İzmir'de eş zamanlı baskınlar yapıldı. Doktor İ.B. ile 3 klinik çalışanı, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası İ.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık kürtaj anne hamile sağlık uzman
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