Şırnak’ta narko-alan uygulaması: 1 gözaltı

Okul çevreleri, TOKİ konutları, park ve bahçeler ile metruk adreslerde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde 206 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına göz açtırmamakta kararlı olduklarını belirterek, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla narko-alan uygulamalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır