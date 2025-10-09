HABER

Şırnak’ta narko-alan uygulaması: 1 gözaltı

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen narko-alan uygulaması kapsamında kent genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Uygulamalarda 1 kişi gözaltına alındı.

Okul çevreleri, TOKİ konutları, park ve bahçeler ile metruk adreslerde yapılan uygulamalarda bir şahsın üzerinde 206 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan 1 şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Emniyet yetkilileri, gençleri zehirleyen sokak satıcılarına göz açtırmamakta kararlı olduklarını belirterek, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla narko-alan uygulamalarının aralıksız süreceğini vurguladı.

(İHA)

Şırnak
