Şırnak'ta tıra operasyon! 142 uyuşturucu ele geçirildi; işte o görüntüler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili detayları paylaştı.
"Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik!" notuyla paylaşım yapan Yerlikaya şunları kaydetti:
"Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.
Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.
Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."
