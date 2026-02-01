HABER

Şırnak'ta tıra operasyon! 142 uyuşturucu ele geçirildi; işte o görüntüler

Şırnak'ta 142 metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili ayrıntıları açıkladı.

Hazar Gönüllü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili detayları paylaştı.

"TIRA DÜZENLENEN OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİYİ YAKALADIK"

"Şırnak’ta “Uyuşturucu Madde Ticaretiyle Mücadele” kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 142 kg Metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdik!" notuyla paylaşım yapan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir tıra düzenlenen operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

Uyuşturucuyla mücadele, yalnızca bir “iç güvenlik meselesi” değildir; bu mücadele, “küresel bir güvenlik” mücadelesidir.

Biz, uyuşturucuya topyekün savaş açtık! Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz.

Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

