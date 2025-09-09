Şırnak'ta zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sularında merkez Kent Meydanı Yıldızlı Kavşak'ta meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Kent Meydanı istikametine seyreden D.B. yönetimindeki araç, pikaba arkadan çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden D.B. kavşakta ters yöne girerek A.B. yönetimindeki araca çarptı.

BİRİ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle A.B. de direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki araca, D.B. ise araca çarparak durabildi. Kazada araç sürücüleri D.B. ve A.B. ile birlikte 4 yaşındaki A.I. isimli çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çift taraflı trafiğe kapatılan yol araçların kaldırılmasıyla normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

