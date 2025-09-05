HABER

Şırnak Valiliği’nden öğrencilere 4,3 milyon lira eğitim desteği

Şırnak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve ailelerin eğitim yükünü hafifletmek için önemli bir destek programı başlattı.

Şırnak Valiliği’nden öğrencilere 4,3 milyon lira eğitim desteği
Cansu Akalp

Program kapsamında farklı illerde eğitim gören 2 bin 464 üniversite öğrencisine toplam 2 milyon 770 bin TL ulaşım desteği sağlandı. Öğrencilerin yol masraflarını karşılayan bu destek, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı. Ayrıca Şırnak’ta yaşayan dar gelirli aileler için kırtasiye yardımları da başladı. 903 haneye toplam 1 milyon 610 bin TL nakdi kırtasiye desteği verilecek.

Her aileye 2 ile 3 bin TL arasında ödeme yapılması planlanıyor. Üniversite öğrencileri ve aileler olmak üzere toplam 3 bin 367 haneye 4 milyon 380 bin TL eğitim desteği sağlanmış olacak. SYD vakfı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında da merkez, köy ve beldelerde ikamet eden üniversite öğrencilerine ulaşım ve kırtasiye desteğinin devam edeceğini açıkladı.

Şırnaklı öğrenciler ve aileler, sağlanan desteklerin eğitim hayatlarına büyük katkı sağlayacağını belirterek valilik ve SYDV vakfı yetkililerine teşekkür etti.

