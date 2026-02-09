HABER

Şırnak’ta 14 milyonluk kaçak ürün ele geçirildi, aranan 52 şahıs yakalandı

Şırnak’ta jandarma ekiplerince piyasa değeri yaklaşık 14 milyonluk gümrük kaçağı ürün ele geçirildi, aranan 52 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 2-8 Şubat tarihlerinde yürütülen faaliyetler kapsamında, 1 adet payp, 14 gram esrar, 730 litre kaçak akaryakıt, 51 adet cep telefonu, 21 bin 586 adet bandrolsüz sigara, 546 adet elektronik sigara ve likiti, 75 kilo nargile tütünü, 880 adet muhtelif hırdavat malzemesi, bin 320 adet muhtelif tekstil malzemesi, bin 102 adet muhtelif kozmetik ve süs eşya, 324 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 13 milyon 909 bin 347 lira olduğu bildirilen kaçak malzemelerle ilgili 112 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
Öte yandan Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) aynı tarihler arasında yürütülen çalışmalarda, UYAP’tan 48, KİHBİ’den 4 olmak üzere aranan 52 şahıs yakalandı. Yakalanan kişilerden 12 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs başta olmak üzere toplam 12’si, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

