Şırnak’ta 16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı

Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden 16 yaşındaki çocuk hasta, ileri tetkik ve tedavi gerekliliği üzerine Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne helikopter ambulans ile sevk edildi.

Şırnak'ta 16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı

Şırnak Devlet Hastanesi’nde tedavisi devam eden bir hasta için doktorlar ileri tetkik ve tedavi için sevkine karar verdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise Elazığ’a gönderilmesi onaylandı. Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans helikopter talep edildi ve sevk gerçekleştirildi. Sağlık ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen nakil sırasında hastanın durumunun stabil olduğu öğrenildi. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaların hızlı ve güvenli şekilde üst düzey sağlık merkezlerine ulaştırılması amacıyla hava ambulanslarının aktif olarak kullanıldığını belirtti.

Şırnak’ta 16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı 1

Hastanın Elazığ’da tedavisine başlandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
