Şırnak’ta emniyet ekipleri sınırda suçlulara geçit vermedi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleyi sınır hattında da kararlılıkla sürdürüyor. Habur Kara Hudut Kapısı’nda gerçekleştirilen son operasyonlarda, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmak isteyen 4 şüpheli sahte belgelerle yakalanırken, kent genelinde yürütülen aranan şahıs operasyonlarında da 3 firari adli makamlara teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde ülkeye giriş yapmak üzere müracaatta bulunan 4 kişinin seyahat belgeleri incelendi. Uzman personellerin titiz çalışması sonucu belgelerin sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Emniyet güçlerinin "aranan şahıslar" operasyonları da aralıksız sürüyor. Son 24 saat içinde kent genelinde yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalandı.
Operasyonlarda, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, kaçakçılık suçundan 10’ar ay hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Aranan şahıslar; Şırnak’ımızda size yer yok. Özel ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Hedef net, Şehr-i Nuh’umuz Kasım ayında da en huzurlu şehir olacak" dedi.
Emniyet yetkilileri, huzur ve güven ortamının korunması için sınır kapılarında ve il genelinde operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

